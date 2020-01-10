Студенты 7 часов ампутировали пациенту ногу. На хирурга завели дело

Хирург из Мурманской области должен был провести пациенту ампутацию ноги, но доверил проведение операции студентам-медикам. Учащиеся не имели права проводить хирургические вмешательство, из-за чего на врача завели уголовное дело.

По информации областной прокуратуры, плановая операция проходила в июле 2019-го в хирургическом отделении филиала Ковдорской больницы. Ампутировать ногу пациенту должен был лечащий врач-хирург, но в итоге операцию делали три студента четвертого курса мединститута.

Как отметили в ведомстве, мужчина знал, что учащиеся не имеют права проводить подобные операции. Кроме того, студенты не обладают требующимися для хирургического вмешательства навыками и знаниями. Тем не менее, пациент провел восемь часов под анестезией, семь из которых заняла сама ампутация. Во время операции хирург давал устные указания студентам, но сам участия не принимал.

«За период проведения оперативного лечения хирург несколько раз раз покидал операционную, в период его отсутствия студенты бесконтрольно продолжали оперативное лечение. При таких обстоятельствах врач умышленно создал реальную угрозу жизни и здоровью пациента», — подчеркнула прокуратура.

Представители ведомства провели проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.