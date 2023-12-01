01 декабря 2023, 09:56
Студенту в Екатеринбурге выстрелили в лицо
Студенту УрФУ в Екатеринбурге выстрелили в голову из травматического пистолета
В Екатеринбурге госпитализировали студента. Ему выстрелили в голову возле здания Уральского федерального университета. Возбудили уголовное дело, сообщило СУ СКР по Свердловской области.
«Поступило сообщение о конфликте между студентом одного из высших учебных заведений и группой неустановленных лиц, в ходе которого было применено, по предварительным данным, травматическое оружие», — сообщила пресс-служба.
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Парня госпитализировали с ранением лица. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство». Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили комплекс экспертиз и начали розыск злоумышленников.
Парень сцепился с группой иностранцев, сообщил Ura.ru очевидец. Пострадал первокурсник магистратуры, конфликт случился у здания УрФУ на проспекте Ленина, 51.
За последнюю неделю это второй случай стрельбы в Екатеринбурге. В торговом центре «Гринвич» двое мужчин стреляли из травматических пистолетов. Одного из них задержали, другого госпитализировали.
Стрельба
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Следственный комитет России
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