Криминал 01 декабря 2023, 09:56 Студенту в Екатеринбурге выстрелили в лицо Студенту УрФУ в Екатеринбурге выстрелили в голову из травматического пистолета РИА «Новости»

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В Екатеринбурге госпитализировали студента. Ему выстрелили в голову возле здания Уральского федерального университета. Возбудили уголовное дело, сообщило СУ СКР по Свердловской области.

«Поступило сообщение о конфликте между студентом одного из высших учебных заведений и группой неустановленных лиц, в ходе которого было применено, по предварительным данным, травматическое оружие», — сообщила пресс-служба.

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Парня госпитализировали с ранением лица. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство». Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили комплекс экспертиз и начали розыск злоумышленников.

Парень сцепился с группой иностранцев, сообщил Ura.ru очевидец. Пострадал первокурсник магистратуры, конфликт случился у здания УрФУ на проспекте Ленина, 51.

За последнюю неделю это второй случай стрельбы в Екатеринбурге. В торговом центре «Гринвич» двое мужчин стреляли из травматических пистолетов. Одного из них задержали, другого госпитализировали.