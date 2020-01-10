Студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Жванецкого

«Пока что студенты просто вызваны в администрацию университета для того, чтобы дать объяснения», — заявила Калашникова. Ранее Telegram-канал Baza написал, что по подозрению в избиении Дмитрия Жванецкого и его друга задержали двух студентов МГИМО. Одного из них отпустили в статусе свидетеля, а другого задержали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве «360» сообщили, что полицейские задержали 23-летнего приезжего неработающего мужчину, подозреваемого в грабеже. Ранее в правоохранительные органы обратились двое 24-летних жителей Москвы.

Они рассказали о конфликте с неизвестными возле ресторана на Минской улице. По их словам, один из злоумышленников избил их, отобрал деньги и скрылся. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». Драка попала на видео.