Криминал 16 февраля 2023, 16:40 Студентов, которые приехали в Россию, осудят за наркоторговлю в Ижевске

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Два иностранных студента, которые обучались в Ижевске, пойдут под суд. Молодых людей подозревают в продаже наркотиков. Об этом сообщил Izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Выяснилось, что задержанные 1999 и 2000 годов рождения подрабатывали распространением закладок с веществами. Указания о том, что устраивать тайники, им давал неустановленный злоумышленник.

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Студентов задержали в лесополосе на территории Октябрьского района. У них изъяли 40 свертков с наркотиком синтетического происхождения. Теперь молодым людям грозит до 20 лет заключения.

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