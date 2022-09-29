Студентку заподозрили в лжеминировании на Кубани | 360°

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Студентку заподозрили в лжеминировании на Кубани

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В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней студентки, которую заподозрили в ложном минировании. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

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Правоохранители предполагают, что девушка сообщила о минировании двух школ Курганинска. Проверка показала, что сообщение студентки оказалось ложным. Она может провести за решеткой до пяти лет.

Уголовное дело

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