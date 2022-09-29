Студентку заподозрили в лжеминировании на Кубани | 360°

Криминал 29 сентября 2022, 05:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Студентку заподозрили в лжеминировании на Кубани

Читать 360tv в

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней студентки, которую заподозрили в ложном минировании. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Реклама

Правоохранители предполагают, что девушка сообщила о минировании двух школ Курганинска. Проверка показала, что сообщение студентки оказалось ложным. Она может провести за решеткой до пяти лет.

0 0 0 0 0 0