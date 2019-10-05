Студентку убили в подмосковном Домодедове

Россиянин убил родителей в Лондоне из-за собаки Подробнее

По ее словам, убитой было 17 лет. Тело студентки нашли 5 октября в Домодедове. У девушки было большое количество колото-резаных ранений, из-за чего возбудили уголовное дело об убийстве.

Пока никаких дополнительных подробностей не сообщается. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и детали произошедшего.