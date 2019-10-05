Студентку убили в подмосковном Домодедове
Молодую девушку нашли мертвой с ножевыми ранениями в одной из подмосковных квартир. Следователи возбудили уголовное дело и теперь разыскивают убийцу. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, пишет РИА «Новости».
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По ее словам, убитой было 17 лет. Тело студентки нашли 5 октября в Домодедове. У девушки было большое количество колото-резаных ранений, из-за чего возбудили уголовное дело об убийстве.
Пока никаких дополнительных подробностей не сообщается. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и детали произошедшего.