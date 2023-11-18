18 ноября 2023, 18:31
Студентку отправили под домашний арест в Москве за оправдание подрыва Крымского моста
Суд в Москве арестовал студентку за оправдание теракта на Крымском мосту
Хорошевский районный суд вынес меру пресечения студентке Московского городского психолого-педагогического университета за оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщили в инстанции.
В материалах дела указано, что 18-летняя студентка в октябре 2022 года в своем Telegram-канале разместила пост, посвященный подрыву Крымского моста. Сотрудники Следственного комитета сочли, что в публикации содержится оправдание терроризма.
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Девушка признала свою вину. Следствие попросило отправить студентку в СИЗО, но суд избрал наказание в виде домашнего ареста.
«Постановлением Хорошевского районного суда Москвы от 17 ноября избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 16 января 2024 года», — заявили в суде.
Ранее Чертановский районный суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемому в оправдании терроризма врачу-рентгенологу. Его отправили под домашний арест до 31 декабря 2023 года.
Суд
Терроризм
Москва 2023
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