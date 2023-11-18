Криминал 18 ноября 2023, 18:31 Студентку отправили под домашний арест в Москве за оправдание подрыва Крымского моста Суд в Москве арестовал студентку за оправдание теракта на Крымском мосту pxhere.com

Читать 360tv в

Хорошевский районный суд вынес меру пресечения студентке Московского городского психолого-педагогического университета за оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщили в инстанции.

В материалах дела указано, что 18-летняя студентка в октябре 2022 года в своем Telegram-канале разместила пост, посвященный подрыву Крымского моста. Сотрудники Следственного комитета сочли, что в публикации содержится оправдание терроризма.

Реклама

Девушка признала свою вину. Следствие попросило отправить студентку в СИЗО, но суд избрал наказание в виде домашнего ареста.

«Постановлением Хорошевского районного суда Москвы от 17 ноября избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 16 января 2024 года», — заявили в суде.

Ранее Чертановский районный суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемому в оправдании терроризма врачу-рентгенологу. Его отправили под домашний арест до 31 декабря 2023 года.