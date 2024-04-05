Криминал 05 апреля 2024, 12:45 Студентку-отличницу задержали в ЛНР по подозрению в госизмене ФСБ в ЛНР задержала студентку, которая передавала ВСУ данные о военных России Пресс-служба ФСБ

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В Луганской Народной Республике задержали студентку, которая через Telegram передавала Вооруженным силам Украины информацию о местах дислокации российских военных. Силовики возбудили уголовное дело о госизмене, сообщил ТАСС.

Девушка училась на пятом курсе одного из местных вузов по направлению «социология» и претендовала на красный диплом. По версии следствия, она пошла на преступление по личным мотивам. Через украинские Telegram-каналы студентка поддерживала связь с ВСУ, фотографировала проезжавшую военную технику и передавала информацию о дислокации задействованных в спецоперации российских военных.

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«Мы стояли возле дорожных знаков, и я фотографировала машины, которые проезжали, военные. <…> [Администратор канала сказал], что интересуют военные объекты и сказал, что отдельно интересуют административные здания, которые я ему сняла потом», — сказала подозреваемая.

Сотрудники УФСБ России по ЛНР задержали девушку. Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена».

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