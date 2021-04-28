Студентку из Омска приговорили к 14 годам колонии за убийство и ограбление пожилой соседки

Омский областной суд вынес приговор 20-летней студентке, которая попала на скамью подсудимых за расправу над пожилой соседкой и кражу денег.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на омскую прокуратуру, девушка была осуждена по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем». Суд приговорил жительницу Омска к 14 годам колонии общего режима и году ограничения свободы. Помимо этого, она обязана будет выплатить миллион рублей моральной компенсации родственникам убитой пожилой женщины.

Убийство было совершено в мае прошлого года. Подсудимая зашла к 88-летней соседке своих родителей, чтобы попросить денег. После того, как пенсионерка ответила на просьбу отказом, ее гостья напала на нее и начала душить. Также нападавшая более 30 раз ударила жертву табуретом по голове, телу и конечностям. От полученных травм пожилая омичка умерла на месте. Девушка, убедившись в том, что хозяйка квартиры скончалась, украла из ее тайника 105 тысяч рублей наличными и мобильный телефон.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.