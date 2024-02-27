Криминал 27 февраля 2024, 09:32 Студентку из Нигерии пытались убить в Белгороде Shot: жителя Белгорода подозревают в покушении на убийство студентки из Нигерии РИА «Новости»

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Студентку из Нигерии пытались убить в Белгороде. Ее госпитализировали с множественными переломами. В покушении на убийство девушки подозревают 40-летнего мужчину. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Девушка приехала из Нигерии в Белгород ради учебы в местном университете. Ранним утром в субботу, 24 февраля, 17-летнюю первокурсницу без сознания нашли у подъезда на бульваре Юности. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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В больнице у девушки из Нигерии диагностировали множественные переломы. Сначала специалисты рассматривали версию о самоубийстве. Но спустя время правоохранители задержали 40-летнего мужчину. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Мужчину подозревают в том, что он сбросил девушку из Нигерии с балкона седьмого этажа. С ним работают следователи.

В Ростовской области возбудили уголовное дело против ранее судимого жителя Красного Сулина. Мужчину подозревают в покушении на убийство женщины, которую он, предположительно, скинул из окна третьего этажа.