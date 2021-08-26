Присяжные вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве 17-летней студентки в Подмосковье

Суд присяжных признал виновным мужчину, которого обвиняли в убийстве несовершеннолетней студентки в Домодедове. На основании этого вердикта суд вынес ему обвинительный приговор. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

«Домодедовский городской суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Павла Захарова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ „Убийство“, ч. 1 ст. 139 УК РФ „Нарушение неприкосновенности жилища“», — сказано в сообщении.

Установлено, что 4 октября 2019 года Захаров забрался в частный жилой дом в городском округе Домодедово. Он поссорился с 17-летней студенткой, которая там жила: в результате конфликта мужчина нанес ей многочисленные телесные повреждения. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание Захаров будет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Кроме того, осужденный должен будет выплатить три миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Такой иск подавала семья убитой девушки — суд его удовлетворил.

Приговор пока не вступил в законную силу.