Студентке дали условный срок за взятку преподавателю в Челябинской области

Студентка из Челябинской области получила три года условно за взятку преподавателю. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Девушка пыталась дать преподавателю 24,5 тысячи рублей, чтобы сдать экзамен.

«Студентка одного из вузов Магнитогорска передала взятку доценту кафедры в размере 24,5 тысячи рублей за ликвидацию академической задолженности», — подчеркнули в прокуратуре.

Обвиняемая признала свою вину. Ее приговорили к двум годам условно и к штрафу в двойном размере взятки.