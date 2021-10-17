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    17 октября 2021, 17:53

    Студентка в Тобольске погибла после попытки расстаться с парнем — СМИ

    72.ru: молодой человек в Тобольске убил 18-летнюю студентку после расставания

    Ольга Назаркина

    В Тобольске 18-летнюю студентку зарезали ножом в общежитии. По данным 72.ru, на нее напал молодой человек, с которым она собиралась расстаться.

    Студентка в Тобольске погибла после попытки расстаться с парнем — СМИ

    Источник издания уточнил, что убийство произошло минувшей ночью. Сначала пара ссорилась в квартире. Парень, по данным СМИ, ударил подругу ножом, раны оказались смертельными.

    По информации 72.ru, пострадавшая студентка смогла добраться до соседей, которые вызвали полицию и скорую помощь. По предварительным данным, молодые люди приехали в Тобольск из ХМАО, раньше не были судимы. Парня задержали прибывшие правоохранители.

    В региональном ГУ МВД и СУ СК информацию об убийстве девушки пока не подтвердили.

    По данным Telegram-канала «Типичный Тобольск», молодому человеку 21 год. Перед ссорой, которая закончилась смертью его подруги, пара распивала спиртное.