В Тобольске 18-летнюю студентку зарезали ножом в общежитии. По данным 72.ru, на нее напал молодой человек, с которым она собиралась расстаться.

Источник издания уточнил, что убийство произошло минувшей ночью. Сначала пара ссорилась в квартире. Парень, по данным СМИ, ударил подругу ножом, раны оказались смертельными.

По информации 72.ru, пострадавшая студентка смогла добраться до соседей, которые вызвали полицию и скорую помощь. По предварительным данным, молодые люди приехали в Тобольск из ХМАО, раньше не были судимы. Парня задержали прибывшие правоохранители.

В региональном ГУ МВД и СУ СК информацию об убийстве девушки пока не подтвердили.

По данным Telegram-канала «Типичный Тобольск», молодому человеку 21 год. Перед ссорой, которая закончилась смертью его подруги, пара распивала спиртное.