Студентка университета в Перми рассказала о первых минутах после стрельбы

Одна из студенток Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) шла из одного корпуса в другой и увидела раненого человека. Она рассказала «360» о том, что происходило на территории вуза.

«Шли из пятого корпуса, увидели много людей бегущих к выходу. Кто-то сказал, что просто петарды», — вспомнила девушка.

В какой-то момент она увидела раненого, одногруппник побежал в медпункт.

«Этого человека парни какие-то понесли туда же, я ушла во второй, но там было закрыто, и охрана отвела в колледж», — добавила студентка.

По ее словам, в здании все двери и окна закрыты, ничего не происходит.

Стрелка задержали, заявили в пресс-службе вуза. Этот факт подтвердили в МВД. По данным Минздрава, более 10 человек пострадали при стрельбе в университете в Перми. Министерство внутренних дел сообщило, что есть погибшие, написал ТАСС. Открыто уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Информация о стрельбе в Пермском университете появилась утром 20 сентября. Очевидцы рассказали о звуках стрельбы в Государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).