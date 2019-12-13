Студентка ранила ножом сотрудницу колледжа в Чебоксарах

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на одну из сотрудниц учебного заведения. Женщину доставили в больницу с ранами на руках и лице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

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Нападение произошло утром 13 декабря в здании колледжа. 17-летняя девушка ударила ножом завотделением образовательного учреждения. Женщину госпитализировали и оказали всю необходимую помощь.

«Жизни пострадавшей ничто не угрожает. Предполагаемая злоумышленница задержана», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Сейчас к выяснению всех обстоятельств подключилось подразделение по делам несовершеннолетних. Также следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении дела по статье «Покушение на убийство».

«Мотивы устанавливаются. Есть вопросы по состоянию психического здоровья девушки, будет проведена экспертиза», — отметили в МВД.