Студентка лишилась 400 тысяч рублей из-за мошенников на Урале

Мошенники выманили у студентки в Свердловской области 400 тысяч рублей, которые она получила от матери. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Ей позвонил неизвестный и представился банковским сотрудникам. Он заявил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы «защитить» деньги, он порекомендовал перевести их на специальный счет.

«Все деньги потерпевшая перевела через один и тот же платежный терминал в отделении банка. Общая сумма ущерба составила 417 тысяч рублей», — рассказали в главке МВД.

Позже она поняла, что это были мошенники. Возбуждено уголовное дело.