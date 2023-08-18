Криминал 18 августа 2023, 16:58 Студентка из Москвы помогла мошенникам обмануть пенсионеров на три миллиона рублей Студентка московского вуза помогла мошенникам обмануть пенсионеров на три миллиона рублей МВД Медиа

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Студентку столичного вуза, подозреваемую в мошенничестве, задержали сотрудники уголовного розыска района Северное Измайлово в Москве. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, 23-летняя девушка помогла обмануть трех пенсионеров. Материальный ущерб составил около трех миллионов рублей.

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В пресс-службе МВД уточнили, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов звонили пожилым людям и сообщали, что кто-то пытается снять деньги с их счетов. Затем им предлагать перевести средства на безопасные счета. Пенсионеры встречались с задержанной студенткой и передавали ей свои сбережения, которые она переводила на неизвестные счета.

Против девушки возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее работающего на мошенников курьера задержали в Москве за обман пенсионерки на 901 тысячу рублей.