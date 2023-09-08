Криминал 08 сентября 2023, 17:56 Студента заподозрили в краже денег из магазина обуви в Москве Студента задержали по подозрению в краже денег из магазина обуви в Москве

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Сотрудники полиции задержали 19-летнего уроженца Костромской области по подозрению в краже. Предположительно, он обокрал магазин, в котором работал, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что 19-летний приезжий студент устроился в магазин спортивной обуви кладовщиком. Он знал, где руководство хранит выручку. В один из дней молодой человек вызвался остаться ночью в служебном помещении якобы, чтобы принять товар.

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Далее он убедился, что все сотрудники разошлись по домам и украл из навесного шкафа 249 тысяч рублей. Однако незамеченным он не остался, так как в помещении было установлено видеонаблюдение и все его действия запечатлела камера.

Против студента возбудили уголовное дело о краже, материалы с обвинением отправили в суд.️ В пресс-службе прокуратуры добавили, что подозреваемый полностью возместил компании материальный ущерб.

Ранее женщину задержали по подозрению в краже у прихожан в церкви в центре Москвы. Против нее возбудили уголовное дело.