Студента задержали за интим со школьницей в Ленинградской области

По данным информагентства, в октябре этого года 21-летний студент Всеволожского Агропромышленного техникума пригласил к себе домой 16-летнюю школьницу и вступил с ней в интимную связь. Правоохранители задержали молодого человека и поместили его в изолятор. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.