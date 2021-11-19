Студента поймали на краже из магазина в Тюмени

Сотрудники тюменской полиции предотвратили похищение товара из спортивного магазина. Правоохранители задержали 19-летнего студента одного из колледжей, который намеревался вынести одежду для конного спорта, а также краги и накладки для копыт. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

Общая стоимость товаров, которые пытался украсть студент, превысила 18 тысяч рублей. По словам задержанного, он увлекается конным спортом. Необходимые ему вещи молодой человек выбрал на сайте магазина спортивных товаров.

В примерочной он надел на себя трое штанов, кофту, жилет и две куртки. Под одеждой спрятал краги и накладки для копыт. Расплатился парень только за ботинки.

Охранники заподозрили неладное, поскольку внешний вид покупателя был несколько странным. Они вызвали наряд полиции. Студент свою вину признал и раскаялся. Возбуждено уголовное дело.