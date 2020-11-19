Студента по прозвищу Гестапо задержали за нападение на мигрантов в Петербурге

Ранее по делу были задержаны трое подростков 16-17 лет. Их подозревают в нападениях на мигрантов и бездомных и вымогательстве у них денег. Во время допроса фигуранты назвали Гестапо организатором акций для «зачистки Петербурга от нерусских». Их допросили в качестве свидетелей и поместили под домашний арест.

По информации главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, 20 октября участники этой группы напали на троих мужчин в Кировском районе города.

«Ребята распылили в лица своим жертвам газовые баллоны, избили руками и ногами», выкрикивая оскорбления, касавшиеся национальности потерпевших, сообщили в главке.

По данным «Фонтанки», 18 ноября Гестапо задержали у него дома, в Ломоносовском районе области. Параллельно в Петербурге поймали еще одного предполагаемого участника националистической группировки, 16-летнего сокурсника Гестапо по прозвищу Шварц.

Во время обысков полицейские нашли черные маски с прорезями для глаз, напульсники с изображением коловрата (стилизованная свастика), травматический пистолет и нож. Также изъяли телефоны и компьютеры. СК расследует дело о хулиганстве.