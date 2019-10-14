Студента петербургского вуза задержали за стрельбу из травмата

По данным издания, конфликт между группой молодых людей произошел 10 октября около одного из домов в Орловском переулке. Во время ссоры студент достал пистолет и открыл стрельбу по своему 34-летнему оппоненту, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшего направили на амбулаторное лечение, стрелка задержали. Кроме оружия, у него изъяли около 50 патронов. Возбуждено уголовное дело.