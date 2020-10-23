Студента луховицкого колледжа, который хотел расстрелять однокурсников, приговорили к 6 годам колонии

Студента, который хотел расстрелять своих однокурсников и преподавателя в Луховицком аграрно-промышленном колледже, отправили в колонию строгого режима на шесть лет. Приговор вынес Зарайский городской суд.

По версии следствия, студент планировал расстрелять однокурсников и одного преподавателя из огнестрельного оружия. Полицейские нашли у него при задержании пистолет. Известно, что свою вину юноша полностью признал. Подсудимый также объяснил намерения личной неприязнью к этим людям.

Сотрудники ФСБ задержали Банина в октябре прошлого года. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 («Приготовление к преступлению») и пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

СМИ узнали, что студент мог вести «тетрадь смерти». Но позже Банин опроверг эту информацию. Он также заявил, что не занимался агрессивным исламом и не смотрел видео казни. Бывшие преподаватели охарактеризовали парня как тихого и неконфликтного. Но отметили, что он особенно любил изучать историю оружия. Приятели Бориса Банина тоже не смогли сказать ничего плохого про него. С ним дружили, он мог за себя постоять, но дрался редко. А еще, по словам знакомых, в трудных моментах он всегда приходил на помощь друзьям.