Криминал 30 марта 2023, 22:06 Студента из Ульяновска заподозрили в краже биткоинов и несколько дней пытали

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Шесть молодых людей из Ульяновска, которые занимались криптовалютой, заподозрили студента в краже у них биткоинов. Злоумышленники на протяжении нескольких дней пытали своего оппонента и требовали у него вернуть 740 тысяч рублей. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на SHOT.

Злоумышленники возрастом от 18 до 26 лет пригласили знакомого студентка к себе в офис для того, чтобы тот настроил им технику. Однако после его визита мужчины не досчитались биткоинов. Их подозрение пало на знакомого.

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Банда похитила пострадавшего и на протяжении нескольких дней издевалась над ним. Мучения студентка прекратили прибывшие на место происшествия полицейские.