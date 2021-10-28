Студента из Ульяновска осудили за использование фальшивых денег

Студент из Ульяновска расплатился за обучение фальшивыми деньгами. Факт мошенничества обнаружили сотрудники полиции и ФСБ. Об этом сообщили Nation News.

26-летний осужденный приобрел фальшивые пятитысячные купюры через интернет. По своему внешнему виду они в точности повторяли настоящие деньги. Часть средств злоумышленник потратил на оплату своего обучения, а также обучения своих друзей.

Полицейские задержали злоумышленника. Свою вину он признал полностью. Задержанного проговорили к году заключения.