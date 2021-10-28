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    28 октября 2021, 19:35

    Студента из Ульяновска осудили за использование фальшивых денег

    Ульяновский студент оплатил учебу фальшивыми купюрами, купленными в интернете

    Арина Бобкова

    Студент из Ульяновска расплатился за обучение фальшивыми деньгами. Факт мошенничества обнаружили сотрудники полиции и ФСБ. Об этом сообщили Nation News.

    26-летний осужденный приобрел фальшивые пятитысячные купюры через интернет. По своему внешнему виду они в точности повторяли настоящие деньги. Часть средств злоумышленник потратил на оплату своего обучения, а также обучения своих друзей.

    Полицейские задержали злоумышленника. Свою вину он признал полностью. Задержанного проговорили к году заключения.