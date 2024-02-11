Криминал 11 февраля 2024, 00:03 Студента будут судить после беременности школьницы в Санкт-Петербурге Против студента в Петербурге возбудили дело из-за беременности 16-летней девушки Freepik

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Студента в Санкт-Петербурге обвинили в растлении несовершеннолетней, которая впоследствии забеременела от него. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По его данным, молодая девушка обратилась в больницу, и ее ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Следователи выяснили, что вероятным отцом ребенка является студент четвертого курса Политехнического колледжа городского хозяйства.

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«Студент в период с августа 2022 года по январь 2024 года вступал в половые отношения со школьницей, с которой он познакомился в августе 2021 в общей компании», — рассказали в издании.

В итоге правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Ленинградской области 14-летняя девочка забеременела от 13-летнего мальчика. Девочка попала в больницу с угрозой преждевременных родов.