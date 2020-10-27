Студент убил однокурсника в курском колледже для слепых. Теперь он угрожает другим

Студент Курского музыкального колледжа-интерната для слепых убил однокурсника, за что его отправили в колонию. После досрочного освобождения его знакомые пожаловались на угрозы. Иван Афанасов стал присылать им сообщения со словами о расправе.

Одногруппник Вадим Минников рассказал «360», что Афанасов убил своего соседа по комнате. В тот день Минников успел вовремя выйти из помещения.

«Я успел выйти, а то он и меня бы прирезал. Он такой, что не остановится. Он агрессивный, ненормальный, у него с головой не в порядке. С этим нужно что-то делать, иначе он и других переубивает. Сейчас главной мишенью являюсь я, как главный свидетель», — заявил мужчина.

Он добавил, что Афанасов отсидел всего четыре месяца и освободился условно-досрочно. Всего ему дали семь лет колонии строго режима. Со своей жертвой мужчина прожил в одной комнате четыре года. Сначала все было нормально, а на третьем курсе начали замечать, что Афанасов сам с собой разговаривает, раскачивается на стуле и использует тюремный жаргон.

Сейчас мужчина рассылает угрозы бывшим однокурсникам и знакомым. Бывшая одноклассница Анастасия Ступина рассказала, что угрозы посыпались после того, как она создала петицию из-за освобождения убийцы.

«Из-за этого он начал мне угрожать, что я всех привлекаю и подбиваю. [Писал]: „Я тебя зарежу, найду, убью“. В этом вся суть — и очень много мата. Аудиосообщения в соцсети он мне писал», — сказала девушка.

По ее словам, в полицию она пока не обращалась, но планирует это сделать. Все угрозы Ступина считает реальными, так как живет в Свердловской области, как и Афанасов.