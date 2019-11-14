Студент рассказал об издевательствах сокурсников над стрелком из Благовещенска

Одногруппники издевались над юношей в благовещенском строительном колледже, который устроил там стрельбу. Об этом рассказал первокурсник соседнего учебного заведения, у которого есть общие знакомые со стрелком.

Раненых студентов прооперировали после стрельбы в колледже Благовещенска Подробнее

«В группе его гнобили… Перестрелку он начал на улице», — заявил он РИА «Новости».

По его словам, когда стали слышны выстрелы, всех студентов соседнего аграрного колледжа эвакуировали. Людей выводили из здания уже после окончания занятий.

Молодой человек отметил, что весь квартал вокруг места произошедшего оцепили. Там работает полиция, врачи скорых, пожарные и сотрудники ОМОНа.

Утром 14 ноября один из студентов пришел в строительный колледж Благовещенска с охотничьим ружьем. Молодой человек начал стрелять по людям, а затем покончил с собой. Ранее сообщалось, что его жертвой стал один человек, а трое получили ранения. Позже близкий друг опроверг «360» информацию об убитом и рассказал, что юноше удалось выжить.

После стрельбы врачи прооперировали двух пострадавших. Сейчас один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации, а состояние второго медики оценивают как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства и причины инцидента. По предварительной версии, к стрельбе мог привести конфликт между сверстниками.