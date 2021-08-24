Студент прирезал отца в Волгограде

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего студента, который в ходе конфликта убил своего 40-летнего отца. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

По данным издания, пьяный мужчина решил с помощью кулаков повоспитывать сына, а потом даже схватился за нож. По словам молодого человека, он пытался отобрать у отца холодное оружие, но в ходе борьбы случайно ткнул его ножом в грудь. Удар пришелся прямо в сердце и оказался смертельным. Молодой человек задержан. Решается вопрос об его аресте.