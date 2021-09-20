«Охранник только позвонил в полицию». Студент рассказал о стрелке и безопасности в пермском вузе

Студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) рассказал «360» о том, как двигался стрелок, который потом открыл огонь в вузе. По словам учащегося, в ПГНИУ есть турникеты и охранники, но они не защитят при нападении.

По его словам, попасть на территорию университета можно через два входа, стрелок зашел со стороны вокзала «Пермь II». Сначала преступник, по данным студента, устроил стрельбу на входе, где сидит охранник.

«Он просто расстрелял охранника, зашел на территорию вуза и там начал стрельбу. Дальше прорвался в восьмой корпус — он центральный и, по сути, главный. А все, что сделал охранник, позвонил в полицию. У стрелка было ружье, которое он спокойно купил в магазине, а справку от психиатра получил в двух остановках от вуза», — заявил молодой человек.

По его словам, он подошел к входу возле «Перми II» к 11:30 (09:30 по московскому времени), но его не пустили внутрь. На проходной уже были следы от выстрелов. Студент вспомнил, что общался с ребятами с химического факультета. Они находились в соседнем от восьмого корпуса здании. Химики видели, как стрелок шел в восьмой корпус, при этом «один из охранников просто стоял на улице и звонил в полицию".

«Тогда ребята поняли, что лучше оттуда бежать, убежали через проходную и останавливали всех, кто пытался попасть в университет», — сказал студент.

Стрельба в пермском вузе произошла утром 20 сентября. По последним данным, восемь человек погибли, 24 пострадали. Стрелка задержали, он ранен. Открыто уголовное дело об убийстве двух и более человек.