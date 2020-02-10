Студент открыл стрельбу из Калашникова на вечеринке под Петербургом

В городе Ломоносов под Санкт-Петербургом 20-летний участник шумной вечеринки открыл пальбу из автомата Калашникова в «Замке с привидениями». Оружие оказалось охолощенным. Студента обвинили в хулиганстве.

Студенты собрались на вечеринку 8 февраля в доме № 2 на улице Краснопрудской в Ломоносове. Здание известно как «Замок с привидениями»: коттедж сдают компаниям для проведения торжеств и гуляний. Ближе к полуночи соседей потревожили звуки выстрелов. Оказалось, что это 20-летний студент в честь своего дня рождения выпустил в воздух очередь из автомата Калашникова.

Как сообщил сайт издания «Фонтанка», на место гулянки приехала полиция. Правоохранители нашли у здания несколько стреляных гильз. Двери им открыл виновник торжества. В доме сотрудники полиции нашли автомат.

Оружие оказалось охолощенным, то есть не пригодным к боевой стрельбе. А вот шуму наделать из такого автомата очень даже можно. Юбиляр так и поступил: на радостях выпустил длинную очередь.

Правоохранители считают, что это хулиганство. Именно по этой статье возбудили дело. Участника шумной вечеринки отпустили под подписку о невыезде.