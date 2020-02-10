Студент открыл стрельбу из Калашникова на вечеринке под Петербургом
Студенты собрались на вечеринку 8 февраля в доме № 2 на улице Краснопрудской в Ломоносове. Здание известно как «Замок с привидениями»: коттедж сдают компаниям для проведения торжеств и гуляний. Ближе к полуночи соседей потревожили звуки выстрелов. Оказалось, что это 20-летний студент в честь своего дня рождения выпустил в воздух очередь из автомата Калашникова.
Как сообщил сайт издания «Фонтанка», на место гулянки приехала полиция. Правоохранители нашли у здания несколько стреляных гильз. Двери им открыл виновник торжества. В доме сотрудники полиции нашли автомат.
Оружие оказалось охолощенным, то есть не пригодным к боевой стрельбе. А вот шуму наделать из такого автомата очень даже можно. Юбиляр так и поступил: на радостях выпустил длинную очередь.
Правоохранители считают, что это хулиганство. Именно по этой статье возбудили дело. Участника шумной вечеринки отпустили под подписку о невыезде.