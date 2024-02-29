Криминал 29 февраля 2024, 16:19 Студент на протяжении 5 месяцев обворовывал крымский вуз

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Полицейские задержали учащегося, которого подозревают в систематических кражах из Крымского федерального университете имени В. И. Вернадского. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на ГУ МВД по республике.

Предположительно, 21-летний злоумышленник на протяжении пяти месяцев крал разные вещи из университета. В итоге там недосчитались запчастей к разным техническим устройствам, фотоаппаратов, звуковой карты, видеокарты, ноутбука и других вещей. Сумму ущерба оценили в 400 тысяч рублей. Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

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