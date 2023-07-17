17 июля 2023, 19:18
Студент, избивший неизвестного мужчину на Невском проспекте в Петербурге, попал в СИЗО
Студента из Санкт-Петербурга отправили в СИЗО до 13 сентября. Не помог даже залог в размере миллиона рублей. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Как установили следователи, 14 июля злоумышленник на проезжей части поссорился с неизвестным мужчиной и в составе группы лиц ударил его по голове, конечностям и туловищу. Во время драки он, по предварительным данным, использовал резиновую дубинку.
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Защитники подозреваемого просили запретить ему определенные действия или ограничиться миллионным залогом. Примечательно, что доход студента исчисляется только стипендией.
Избиения
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