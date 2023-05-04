04 мая 2023, 18:08
Студент из Петербурга получил срок за убийство девушки из ревности
Студентка из Санкт-Петербурга осудили за убийство возлюбленной из ревности. Преступление он совершил в Великом Новгороде. Об этом сообщил MK.RU.
Молодой человек напал на возлюбленную на улице Большая Санкт-Петербургская. Он изрезал ее ножом. Девушка погибла от ранений и обильной кровопотери, написала «Политика сегодня».
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После преступления злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения на автобусе доехал до Санкт-Петербурга, где обучался в университете. Там его задержали полицейские. Подозреваемый признал свою вину. Его приговорили к 11 годам заключения в колонии.
Убийства
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