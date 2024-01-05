Криминал 05 января 2024, 01:10 Студент-инвалид умер после удара в челюсть на Кубани Несовершеннолетние избили студента-инвалида до смерти на Кубани РИА «Новости»

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Студент Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа умер после удара в челюсть. Молодой человек был инвалидом и перенес шунтирование головного мозга. СК РФ возбудил уголовное дело, сообщило РИА «Новости».

Вечером 1 января между несколькими молодыми людьми возник конфликт. Один из его участников ударил другого, и тот не смог встать самостоятельно. Ударивший и его друзья положили пострадавшего на скамейку, но вскоре обнаружили, что он не дышит. После этого компания быстро ушла.

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Тело молодого человека нашли около магазина на улице Ильская в станице Северская. Правоохранители уже задержали подозреваемого. По их данным, семья парня на учете не состоит.

В Екатеринбурге суд отправил мужчину в СИЗО после того, как он накинулся на жителя города с ножом. Нападение произошло в торговом центре. Вначале мужчины спорили, а потом один из них ударил второго ножом. Подозреваемым оказался 24-летний мужчина. Пострадавший умер из-за травмы, несовместимой с жизнью.