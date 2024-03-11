Криминал 11 марта 2024, 10:49 Студент готовил взрыв в здании суда в Калужской области Shot: в Обнинске задержали студента за подготовку взрыва в здании суда РИА «Новости»

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В Обнинске задержали третьекурсника за подготовку теракта. Он примкнул к исламистам и планировал устроить взрыв в здании районного суда. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Студент жил в общежитии и учился в филиале Петербургского университета путей сообщения императора Александра I в Калуге. В 2023 году он принял ислам и примкнул к движению, представители которого убедили его на религиозной почве устроить теракт у здания Калужского районного суда.

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Парень рассчитывал напасть в марте, но не смог собрать взрывное устройство. Силовики узнали о его планах и устроили проверку. Студента задержали в Обнинске. Из его комнаты в Калуге изъяли килограмм аммиачной селитры и другие компоненты взрывчатки, а в телефоне нашли переписку с куратором. Возбудили уголовное дело.

ФСБ предотвратила теракт в здании горадминистрации Рубцовска на юге Алтайского края. Находясь за границей, уроженец Челябинской области вступил в проукраинскую террористическую организацию и решил вернуться в Россию, чтобы устроить взрыв.