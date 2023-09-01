Криминал 01 сентября 2023, 10:05 Стропальщик на велосипеде. Знакомая рассказала о подозреваемом в убийстве школьницы на Урале E1: в убийстве школьницы из Каменска-Уральского заподозрили 34-летнего рабочего РИА «Новости»

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском Свердловской области. Его знакомая рассказала сайту E1.ru, что мужчина не отличался жестокостью.

«Я с ним знакома давно, для меня он обычный человек. Он достаточно адекватный. Я бы не сказала, что у него что-то не в порядке», — сказала она.

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Женщина назвала его ничем не примечательным человеком, приветливым и общительным, неагрессивным. Она не подтвердила информацию о том, что он страдал алкоголизмом. Знакомый торопился домой, чтобы приготовить еду и на следующий день встать на работу. Собеседница издания заявила, что никогда не видела, чтобы он ездил на велосипеде, — только ходил пешком.

Осведомленный источник журналистов раскрыл другие детали. Подозреваемому 34 года, он работал стропальщиком на трубном заводе, имел судимость. Мужчина после развода жил один. При задержании у него изъяли одежду и велосипед.

Тело 16-летней школьницы нашли в лесу вечером 9 августа, сообщил RT. После того как ее отец пожаловался на бездействие полиции, 29 августа возбудили уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство». Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и отсмотрели записи камер видеонаблюдения, на которых некий мужчина ехал за девушкой на велосипеде.