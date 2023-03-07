Криминал 07 марта 2023, 16:46 Строителя, по вине которого в Адыгее погиб его коллега, осудят

Читать 360tv в

Рабочий погиб на стройке в ауле Новая Адыгея в декабре 2022 года. Мужчину придавило мраморными плитами, которые упали с гидроманипулятора. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Ситуация произошла в декабре 2022 года. После падения плит 23-летний строитель погиб на месте происшествия.

Реклама

Выяснилось, что гибель мужчины наступила из-за того, что его 72-летний коллега отказался соблюдать правила безопасности. Против него возбудили уголовное дело.

Реклама