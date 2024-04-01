Криминал 01 апреля 2024, 16:06 Строителя будут судить в Свердловской области за ограбление и убийство заказчицы

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В Белоярском районе будут судить строителя, которого обвинили в ограблении и убийстве заказчицы, недовольной его работой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Мужчина строил для местной жительницы модульный дом. Однако заказчица осталась недовольна и отказалась платить. Тогда рабочий семь раз ударил ее металлическим профилем по голове, женщина погибла на месте. Злоумышленник забрал телефон жертвы, угнал ее машину и снял с банковской карты 68 тысяч рублей. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

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