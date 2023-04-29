Криминал 29 апреля 2023, 20:40 Строители стадиона «Спартак» украли 50 тонн металла во Владикавказе МВД: рабочие похитили стройматериалы на 2,5 млн рублей со стадиона во Владикавказе РИА «Новости»

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Трое рабочих украли 50 тонн металлоконструкций со строящегося стадиона «Спартак» во Владикавказе. Общая стоимость похищенного составила 2,5 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

«Для вывоза с территории объекта груза злоумышленники привлекли со стороны спецтранспорт с водителем. Краденые стройматериалы они сбыли частным скупщикам», — указали в публикации.

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Директор подрядной организации обратился с заявлением о краже в полицию. В ходе разбирательства правоохранители оперативно установили личности подозреваемых. Ими оказались два местных жителя и один приезжий на заработки из Красноярска.

Следователи завели уголовное дело. Суд заключил одного из них под стражу, двух других отправили под домашний арест.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Пензенской области, которые украли листы металла со склада. Теперь подозреваемым может грозить до пяти лет лишения свободы.