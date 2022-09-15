Строитель из Сочи убил своего начальника из-за денег | 360°

Криминал 15 сентября 2022, 18:38 Поделиться Telegram

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Viber Строитель из Сочи убил своего начальника из-за денег

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Строитель из Сочи убил своего прораба из-за 30 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по краю.

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Ситуация произошла в селе Верхнеармянское Лоо в Сочи. Между строителем и его прорабом возник конфликт из-за денег. Оппонент злоумышленника должен был ему 30 тысяч рублей. В результате строитель достал пистолет и совершил выстрел прорабу в голову. Пострадавший скончался на месте преступления. Спустя время полицейские задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело.

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