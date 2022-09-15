Строитель из Сочи убил своего начальника из-за денег | 360°

Все новости

Мир

15 сентября 2022, 19:55

Миру предрекли новую пандемию и предложили объединиться

Эксклюзив

15 сентября 2022, 19:47

Насильник из Нижнего Новгорода предстал перед судом. Его неудачное преступление записала камера домофона

Реклама

Подмосковье

15 сентября 2022, 19:37

Строительство моста через Клязьму завершат в Мытищах в 2023 году

Эксклюзив

15 сентября 2022, 19:36

Зоозащитники Сочи заявили о массовом убийстве собак. Власти города объяснили все стерилизацией бездомных животных

Эксклюзив

15 сентября 2022, 19:28

Пожар в многоэтажке на Бусиновской Горке в Москве сняли на видео

Мир

15 сентября 2022, 19:24

Названы условия для перемирия России и Украины

Криминал

15 сентября 2022, 19:23

Организатора квеста после пожара с пострадавшими в Москве поместили под домашний арест

Мир

15 сентября 2022, 19:09

США едва не столкнулись с крупнейшей забастовкой. Инфляция и кризис привели к протестам

Подмосковье

15 сентября 2022, 18:56

Водовод для нужд завода по утилизации ТКО построят рядом с деревней Тимохово

Криминал

15 сентября 2022, 18:38

Строитель из Сочи убил своего начальника из-за денег

Читать 360tv в

Строитель из Сочи убил своего прораба из-за 30 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по краю.

Реклама

Ситуация произошла в селе Верхнеармянское Лоо в Сочи. Между строителем и его прорабом возник конфликт из-за денег. Оппонент злоумышленника должен был ему 30 тысяч рублей. В результате строитель достал пистолет и совершил выстрел прорабу в голову. Пострадавший скончался на месте преступления. Спустя время полицейские задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело.

Убийства

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама