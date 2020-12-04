Стримерша из Дагестана отправила подруг на драку в прямом эфире. Видео

Блогерша из Дагестана отправила своих подруг разобраться с обидчицей. Жестокое избиение девушки она транслировала в прямом эфире Instagram.

Инстаграмщица Фатима Арабова решила вступить в ряды Reeflay и Mellstroy и в прямом эфире наказать некую Лейлу из Дербента за оскорбление. Девушка обвинила блогершу, что та ведет себя как гулящая женщина, хотя «качает за религию».

Сама Арабова ввязываться в драку не стала, она отправила своих подруг, параллельно ведя прямой эфир в Instagram. Девушки бросили Лейлу на пол и стали бить ногами по лицу.

Ситуацией уже заинтересовалась полиция, хотя избитая девушка не писала заявление в полицию.

«МВД по Республике Дагестан проводит проверку. Где это произошло, уже установили, осталось найти участников инцидента», — рассказал «360» руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гарьева.

С жестокостью блогеров в прямом эфире решил бороться пермский активист Михаил Нецветаев. Он предложил ввести уголовную ответственность не только для «вещателей своей жизни в соцсетях», но и для стриминговых сервисов за игнорирование блокировки аккаунтов с жестоким контентом.