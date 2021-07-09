Стример Mellstroy раскрыл планы на будущее после приговора

Блогер Mellstroy (Андрей Бурим) отшучивается о своих планах на будущее. Он заявил, что будет продолжать делать стримы. Во время прямого эфира, возможно, будет собирать конструктор.

«Буду зарабатывать тысяч 15 рублей в месяц, 10% отдавать. <...> Может, я буду покупать Lеgо и собирать на стриме пьяный. Ну такой безобидный контент», — заявил блогер.

Ранее 9 июля Пресненский суд Москвы приговорил Андрея Бурима к шести месяцам исправительных работ за избиение модели Алены Ефремовой во время стрима. Также будут 10% от его заработка будут удержаны в пользу государства.

Несколькими днями раньше Бурим признался, что рад скорому вынесению приговора. Ведь он готовился к тому, что судебный процесс затянется до декабря.

Mellstroy в октябре 2020 года избил Ефремову во время прямой трансляции. Он схватил девушку за лицо и несколько раз ударил головой об стол. Модель получила травмы, позже она обратилась в полицию. Пострадавшая потребовала от Бурима 10 миллионов рублей в качестве компенсации. В отношении блогера завели дело о побоях.