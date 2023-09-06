06 сентября 2023, 11:31
Стример из Москвы убедил геймера вложиться в бизнес и похитил 5,6 миллиона рублей
Стримера задержали в Москве по подозрению в хищении 5,6 млн рублей у геймера
В Москве полиция задержала 26-летнего стримера, подозреваемого в хищении свыше 5,6 миллиона рублей у любителя онлайн-видеоигр. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МВД России.
По данным ведомства, злоумышленник познакомился с потерпевшим в процессе игры и уговорил его инвестировать в развитие бизнеса по закупке автозапчастей из-за рубежа, обещая большую прибыль.
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В течение года потерпевший перечислял деньги на счет подозреваемого, надеясь получить доход. Однако после некоторого времени злоумышленник перестал выходить на связь, и мужчина осознал, что его обманули.
Против стримера возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Следствием ОМВД России по району Печатники города Москвы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
ГУ МВД России по городу Москве
Ранее суд в Москве дал курьеру три года колонии по делу о мошенничестве с лекарствами. Ущерб от его действий составил более 200 тысяч рублей.
Преступления
Мошенничество
Москва 2023
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