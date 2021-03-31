Пенсионер Владимир Барданов из поселка Новые Вешки стрелял по спецназовцам из оружия времен Великой Отечественной войны. В частности, он использовал автоматы Калашникова, пистолет-пулемет Судаева и ручной пулемет Дегтярева 1948 года выпуска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, оружие нашли в сгоревшем доме. От сильного пламени оно сильно пострадало, но в ближайшее время его отправят на исследование.

В ходе противостояния с бойцами Росгвардии Барданов постоянно менял оружие и выбирал новые места для стрельбы. При разборе завалов сгоревшей части дома также нашли пистолет-пулемет «Кедр». Это современная разработка, которая есть на вооружении силовых структур.

По словам источника, с самого начала Барданов предупредил правоохранителей, которые подошли к его дому, что он начнет стрелять. Сначала он утверждал, что таким образом защищает свою семью, но после он отпустил дочь с детьми четырех и восьми лет.

«Во время штурма он даже открыл огонь по силовикам из гранатомета, из-за чего в доме произошел первый пожар», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в СМИ проходила информация, что Барданов сотрудничал с «черными копателями», которые поставляли ему найденное оружие времен Великой Отечественной войны, которое он коллекционировал.

Фотографии арсенала из дома Барданова опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Судя по кадрам, пенсионер хранил дома несколько десяток коробок с патронами и гранатами, несколько пистолетов и автоматов.

Спецоперация по захвату дома Барданова продолжалась более девяти часов. Изначально к пенсионеру сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском по делу о незаконном обороте оружия. Но после того, как они вошли на участок владелец поместья сначала открыл огонь, а потом начал кидать гранаты. Ранение в ходе штурма получил один сотрудник Росгвардии. Ближе к вечеру в доме начался пожар. Сдаться Барданов отказался и остался в горящем помещении. После того, как огонь потушили, то на месте завала нашли обгоревшее тело пенсионера.

Следователи завели уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Пенсионеру посмертно проведут психиатрическую экспертизу.