Стрелок сначала бросил в съемочную бригаду фильма «Чики» арбуз, а затем открыл огонь
Он уточнил, что сейчас съемки идут на объекте, в квартире.
Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в Кабардино-БалкарииПодробнее
«В нас стрелял мужчин из соседнего подъезда. Сначала он начал угрожать, неизвестно, чего хотел. Затем бросил в нас арбуз и предупредил, что будет стрелять. Мы решили, что это шутка, но через полминуты прозвучали выстрелы. Мужчина прострелил колеса одной из служебных машин», — рассказал Оганесян.
Режиссер сообщил, что минут через десять стрелка задержали. Участники съемок целы и невредимы. Но ассистенту по актерам Кристине Мироненко стало плохо. Ее отвезли в больницу и вкололи успокоительное. Актриса Ирина Горбачева сейчас находится в Москве, и, разумеется, не пострадала.
Ранее сообщалось, что неизвестны мужчина по непонятным мотивам обстрелял съемочную группу фильма «Чики» в Кабардино-Балкарии. Он был задержан полицией.