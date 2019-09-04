Стрелок сначала бросил в съемочную бригаду фильма «Чики» арбуз, а затем открыл огонь

Режиссер Эдуард Оганесян рассказал «360» подробности стрельбы на съемках фильма «Чики» в Кабардино-Балкарии. По его словам, сначала стрелок им угрожал и даже скинул арбуз.

Он уточнил, что сейчас съемки идут на объекте, в квартире.

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«В нас стрелял мужчин из соседнего подъезда. Сначала он начал угрожать, неизвестно, чего хотел. Затем бросил в нас арбуз и предупредил, что будет стрелять. Мы решили, что это шутка, но через полминуты прозвучали выстрелы. Мужчина прострелил колеса одной из служебных машин», — рассказал Оганесян.

Режиссер сообщил, что минут через десять стрелка задержали. Участники съемок целы и невредимы. Но ассистенту по актерам Кристине Мироненко стало плохо. Ее отвезли в больницу и вкололи успокоительное. Актриса Ирина Горбачева сейчас находится в Москве, и, разумеется, не пострадала.

Ранее сообщалось, что неизвестны мужчина по непонятным мотивам обстрелял съемочную группу фильма «Чики» в Кабардино-Балкарии. Он был задержан полицией.