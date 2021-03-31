Стрелку из Новых Вешек посмертно сделают психиатрическую экспертизу

Следственный комитет назначал посмертную психиатрическую экспертизу Владимиру Барданову, который 30 марта открыл огонь по силовикам в Новых Вешках. Об этом заявила официальный представитель СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«Мужчине посмертно будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — заявила она РИА «Новости».

Врадий уточнила, что место происшествия до сих пор оцеплено. В ближайшее время СК назначит проведение генетической, взрыво-технической, пожарно-технической, баллистической и еще ряда экспертиз.

Стрельба в Новых Вешках началась утром 30 марта после того, как к одному из частных домов прибыла полиция. Она собиралась проверить причастности местного жителям — предпринимателя Владимира Барданова — к незаконному обороту оружия.

Однако Барданов забаррикадировался у себя в доме и начал стрелять. Сотрудники ОМОН и СОБР пошли на штурм ближе к вечеру. Один спецназовец получил ранения. Его госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. В какой-то момент в здании начался пожар, в результате которого, по предварительным данным, и погиб Барданов.

После того, как огонь потушили, в здании нашли большой склад боеприпасов и оружия. В частности, на месте обнаружили гранаты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Оружие также направят на экспертизу.