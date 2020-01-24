Стрелку из Новокузнецка грозит пожизненное за убийство пристава
По ее словам, стрелку предъявлено обвинение по статьям: убийство судебного пристава с целью помешать работе суда, убийство и покушение на убийство.
Первая из них предполагает наказание от 12 лет заключения до пожизненного.
16 января Пакалов явился в Мировой суд Новокузнецка с ружьем. Он выстрелил в судебного пристава и в свидетельницу. Первый скончался на месте, женщину удалось спасти.
Причиной судебных разбирательств стали его разборки с соседями. Мужчина проходил как потерпевший в деле об уничтожении имущества и угрозе убийства. Один из его соседей трактором протаранил забор и чуть не задавил самого Пакалова.
По данным правоохранительных органов, до судебного заседания между ними произошла очередная перепалка, после чего Пакалов взял оружие из машины и начал стрельбу.