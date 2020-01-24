Стрелку из Новокузнецка грозит пожизненное за убийство пристава

Житель Новокузнецка Артем Пакалов 16 января застрелил пристава и ранил женщину в городском суде. Теперь ему грозит пожизненное Об этом сообщила сотрудница Следственного Комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, стрелку предъявлено обвинение по статьям: убийство судебного пристава с целью помешать работе суда, убийство и покушение на убийство.

Первая из них предполагает наказание от 12 лет заключения до пожизненного.

16 января Пакалов явился в Мировой суд Новокузнецка с ружьем. Он выстрелил в судебного пристава и в свидетельницу. Первый скончался на месте, женщину удалось спасти.

Причиной судебных разбирательств стали его разборки с соседями. Мужчина проходил как потерпевший в деле об уничтожении имущества и угрозе убийства. Один из его соседей трактором протаранил забор и чуть не задавил самого Пакалова.

По данным правоохранительных органов, до судебного заседания между ними произошла очередная перепалка, после чего Пакалов взял оружие из машины и начал стрельбу.