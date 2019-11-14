Стрелку из колледжа Благовещенска проведут посмертную экспертизу

Задержан охранник, пустивший стрелка в колледж Благовещенска Подробнее

«Стрелявшему будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — пояснила она.

Специалисты смогут установить психологические особенности студента, а также мотивы, которые сподвигли его на совершение преступления.

Стрельбу в колледже строительства и жилищно--коммунального хозяйства Благовещенска устроил 19-летний студент. Он пронес в учебное заведение охотничье ружье и начал расстреливать однокурсников. В результате погиб один молодой человек, троих срочно госпитализировали с огнестрельными ранениями. Сам стрелок покончил с собой.

Следователи завели сразу три уголовных дело. Первое — по факту нападения на колледж по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Второе уголовное дело завели против администрации колледжа по факту халатности, а третье — против частного охранного предприятия, чей сотрудник пропустил вооруженного юношу в колледж.

Известно, что в данный момент самого охранника задержали. Ранее представитель Росгвардии заявил, что у работника ЧОПа не было лицензии на работу охранником. Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить организацию системы охраны в колледже, а также выяснить причины и условия, ставшие причиной совершению преступления.