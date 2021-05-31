Стрелку из Екатеринбурга предъявили обвинение

Жителю Екатеринбурга, который устроил стрельбу из окна, предъявили обвинение в покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь правоохранителя. В понедельник решится вопрос о заключении стрелка под стражу.

«48-летнему жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьей 30, пункты „а“, „в“, „е“, „и“ частью 2 статьей 105 УК РФ. Сегодня судом по ходатайству следователя будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следствие полагает, что вечером 30 мая обвиняемый из окна своей квартиры из нарезного карабина «Вепрь» как минимум один раз выстрелил в автомобиль с семьей из трех человек. Девятилетняя девочка в результате получила ранение в живот. После ее прооперировали в больнице. По данным СМИ, состояние школьницы тяжелое, ее ввели в медикаментозную кому.

Обвиняемый также несколько раз выстрелил в 41-летнего сотрудника управления вневедомственной охраны по Екатеринбургу. Мужчина прибыл на место происшествия, чтобы обеспечить безопасность жильцов. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.